Cyberlink fait le plein de nouveautés sur ses logiciels créatifs

Avec PowerDirector 19, la création de vidéos sophistiquées n’est plus l’apanage de logiciels professionnels et couteux. Au premier abord, on constate que l’interface a été simplifiée pour aider l’utilisateur. La création de masques se fait désormais en quelques clics, en détourant un objet, un personnage ou à travers une série de modèles de masques. Comme sur Adobe Cloud et ses dynamic links, il est désormais possible de transférer des timelines audio entre AudioDirector et PowerDirector.

Après AdDirector (sur mobile) et PowerDirector Business 365 (sur PC), Cyberlink fait les yeux doux aux influenceurs. Ainsi, l’éditeur fournit dorénavant un pack pour assister les blogueurs sur les réseaux sociaux (avec modèles de vidéo, de titres…). Ces derniers, comme les monteurs grand public pourront également bénéficier de contenus multimédias libres de droits grâce à l’intégration de la médiathèque Shutterstock.

PowerDirector incluait déjà un logiciel pour les youTubeurs et consorts, notamment pour le streaming de jeux. Maintenant, la fonctionnalité live avec fond vert (incrustation d’une personne sur un fond fixe ou animé) est implémentée dans ScreenRecorder v4 SE.

Par ailleurs, et sans être un spécialiste en étalonnage (traitement de la colorimétrie) sur vidéo, PowerDirector dispose d’un ensemble de packs LUT. En d'autres termes, il suffit de choisir le genre souhaité (nature, vintage…) pour qu'il s'applique immédiatement à vos montages, offrant ainsi une note « pro » aux vidéos.