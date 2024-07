Toujours plus d'IA pour Canva, qui s'offre les services de Leonardo

Contrairement à certaines acquisitions qui aboutissent à l'absorption pure et simple de la société rachetée, Canva a opté pour une approche plus nuancée avec Leonardo.ai. La start-up conservera son autonomie opérationnelle et continuera à développer sa plateforme web pour ses millions d'utilisateurs existants. Cette décision stratégique vise à préserver l'esprit d'innovation qui a fait le succès de Leonardo.ai tout en lui offrant les ressources nécessaires pour accélérer sa croissance.

Les utilisateurs actuels de Leonardo.ai n'ont pas à s'inquiéter d'un changement brutal. La plateforme continuera à proposer ses outils et solutions existants, y compris pour ses clients professionnels. L'accent sera mis sur l'innovation rapide, la recherche et le développement, désormais soutenus par les ressources financières et l'expertise de Canva. Cette synergie permettra à Leonardo.ai d'approfondir ses capacités, notamment dans le développement de son activité API et l'investissement dans la R&D sur les modèles fondamentaux.