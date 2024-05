La suite Affinity, l'alternative à Adobe CC, passe en version 2.5, découvrez toutes les nouveautés

L'opération, évaluée à plusieurs centaines de millions de livres et annoncée fin mars, va permettre à Canva d'enrichir son offre afin de mieux concurrencer Adobe. Avec ses logiciels Affinity Photo, Affinity Designer et Affinity Publisher, la société britannique propose en effet une solution plus abordable grâce à un modèle de licence perpétuelle que Canva s'est engagée à maintenir.