Ces 4 applications d'Adobe seront mises à jour pour Windows ARM dès cette année

L'arrivée des ordinateurs portables Copilot+ PC, dotés des puces Snapdragon X Elite et X Plus de Qualcomm, soulève d'importantes questions quant à la compatibilité des applications et logiciels avec l'architecture ARM. Récemment, lors d'une présentation de la Surface Pro 11, Aaron Woodman, Vice-Président du marketing Windows chez Microsoft, a dévoilé une nouvelle encourageante : dès juillet, deux applications phares d'Adobe, à savoir Illustrator et InDesign, seront disponibles en versions natives pour l'architecture ARM sous Windows. Ces versions natives promettent des performances nettement supérieures à celles obtenues via l'émulation x86 par Prism.