Slack pour Windows on ARM est disponible en version bêta

De son côté, la firme de Redmond a décidé d'accélérer avec Windows 11 et le déploiement prochain de Copilot+ PC, une nouvelle famille de PC Windows tournant sous ARM, avec l'intelligence artificielle au cœur de leur fonctionnement. Plusieurs fabricants de puces, en plus de Qualcomm, sont sur le coup, et forcément, les développeurs d'applications se préparent à cette prochaine étape.