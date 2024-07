Copilot+PC : Microsoft essaie de rassurer en expliquant comment Windows 24H2 peut faire tourner des jeux sous ARM

zekkawa

J’ai un surface laptop Copilot, j’ai pris l’entré de gamme (16Go, 250, Qualcom plus), le bench Geekbench me met le CPU genre 10% plus lent en single thread que ma workstation (Ryzen 9 7950X), en multithread, forcément 10 coeurs versus 32, on n’a pas les memes résultat, mais ramené au coeur, l’ARM est plus efficace (toujours selon Geekbench).

Niveau batterie, ce n’est pas aussi bon que le MacBook Pro M3 que j’avais (mais qui avait couté 4000eur), mais franchement, cela n’a rien à voir avec les autres laptop PC. J’ai un Surface Book 2 (3hr on va dire), j’avais un Samsung Book 2 pro 360 (autonomie ridicule, meme pas 2hr) et un G14 Zéphyrus (meme pas 2hr en video call…). Là le laptop tient une journée sans pb