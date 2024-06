Mediatek développerait un SoC Arm pour les PC Windows

Mediatek a déjà prouvé sa capacité à défier Qualcomm sur le marché des téléphones Android en devenant le plus gros fournisseur de puces au premier trimestre 2024, avec 114 millions d’unités (source Canalys). Le marché des PC Windows on Arm est encore balbutiant, mais 2024 semble marquer un tournant avec les performances de la plateforme Snapdragon X, l’élargissement de la prise en charge native d’applications Windows on Arm et l’impulsion qu’a donné Microsoft avec le programme Windows Copilot+.