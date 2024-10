Ces nouvelles informations correspondent à une rumeur qui avait émergé pour la première fois en mai dernier. On apprenait alors que NVIDIA et MediaTek travaillaient de concert sur un SoC pour PC dopé à l'IA et doté d'un iGPU GeForce ou apparenté.

En l'état, cette rumeur paraît crédible. Pour l'instant, Qualcomm est le seul constructeur à proposer des puces ARM pour les PC portables Windows, avec le lancement en juin des puces Snapdragon X Plus et X Elite. On peut raisonnablement arguer que le marché est suffisamment important pour au moins un acteur de plus sur ce terrain. Au travers de ce partenariat potentiel avec NVIDIA, MediaTek aurait effectivement toutes les cartes en main pour être cet acteur supplémentaire dans le secteur des puces ARM pour PC.

On ajoutera que la firme a pris pour habitude de s'attaquer frontalement à Qualcomm sur le marché du smartphone, notamment avec ses puces Dimensity, de plus en plus compétitives. Il serait donc logique qu'elle cherche aussi à le faire dans d'autres secteurs.