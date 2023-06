Comment NVIDIA et MediaTek veulent révolutionner le divertissement à bord de nos voitures

Sous l'impulsion de Tesla et de quelques autres acteurs du marché, les systèmes d'infodivertissement de nos véhicules ont commencé à gagner sérieusement en fonctions, mais aussi en complexité. Ces dernières années, comme le souligne Reuters, les ordinateurs de bord ont ainsi commencé à proposer des fonctionnalités de plus en plus variées, allant des commandes vocales au streaming, voire au gaming, en passant par les systèmes d'aide à la conduite dopés à l'IA. Des évolutions qui poussent les constructeurs de puces à toujours plus d'innovations.

C'est dans ce contexte qu'intervient l'annonce conjointe de NVIDIA et MediaTek. Elle devrait permettre aux deux groupes de développer des liens plus étroits avec l'industrie automobile… qui pèse près de 12 milliards de dollars à l'heure actuelle. Reste que les premières puces d'infodivertissement co-signées MediaTek et NVIDIA n'arriveront pas avant 2025, et que les deux firmes ont d'ores et déjà de la concurrence sur ce terrain. En début d'année, Qualcomm et SalesForce ont par exemple annoncé un partenariat visant justement à développer une plateforme pour véhicules connectés.