Computex 2023 : MSI dévoile des PC portables pour les joueurs, les créatifs et les pros

Destiné lui aussi aux utilisateurs avancés, mais soucieux d'être une machine plus compacte et facile à transporter, le Prestige 16 se dote pour sa part d'un châssis en alliage de magnésium pour ne plus peser que 1,5 kilo environ. L'appareil adopte lui aussi la dernière génération de processeurs Intel Core (label Intel Evo au menu) et les nouvelles RTX 4000. Il peut aussi compter cette année sur une prise en charge de la technologie Power Delivery 3.1 avec la charge rapide à 140 W. Reste à savoir si ce nouveau modèle, « aussi puissant que léger » argue MSI, conservera l'écran Mini-LED qui était l'une des forces du modèle 2022. Réponse dans les prochaines semaines.

Dernier produit annoncé par MSI, cette fois à destination des entreprises : le Commercial 14… qui a le mérite de bien porter son nom. Ce modèle vise à « augmenter la présence [de MSI] sur le marché des ordinateurs portables à visée professionnelle », explique le constructeur dans son communiqué.

Pour plaire aux pros, l'engin mise notamment sur une sécurité renforcée, mais aussi sur la technologie NFC et sur un lecteur de cartes intelligent intégré. L'idée ? Offrir aux utilisateurs une couche d'identification supplémentaire et plus de personnalisation. L'appareil, qui reste pour l'instant discret sur sa fiche technique, devrait pour le reste embarquer des processeurs Intel de 13e génération à basse consommation et une dalle IPS Full HD. On sait en revanche qu'il fait un (petit) effort pour l'environnement en utilisant des plastiques ménagers recyclés pour son clavier, mais aussi en profitant d'un emballage composé à 90 % de cartons et papiers recyclés.