GeForce RTX 4070 : les prix baissent... mais ça ne suffit pas ?

Ainsi, on peut trouver notamment chez Alternate en Allemagne la RTX 4070 Ghost de Gainward à 599 euros. D'autres fabricants tels que Palit, Gigabyte ou Inno3D affichent leurs modèles entre 625 et 645 euros. D'autres baisses de prix seraient cependant à prévoir, tant la demande est encore faible.

On peut légitimement se demander jusqu'où le prix de la RTX 4070 doit tomber pour enfin trouver plus d'adeptes. De manière générale, la génération RTX 4000 a défrayé la chronique en raison de prix considérés comme beaucoup trop élevés par rapport à leurs équivalents de la génération précédente.

L'accès exclusif à des technologies comme le DLSS 3 a également contribué à développer une certaine méfiance de la part des consommateurs, alors que AMD et Intel ont adopté une politique beaucoup plus ouverte en la matière, avec par exemple les solutions FSR et XeSS.

D'après les dernières rumeurs, les RTX 4060 et 4060 Ti pourraient arriver très bientôt. Reste à voir si ces modèles en principe plus accessibles auront davantage de succès que leur grande sœur auprès des joueuses et joueurs.