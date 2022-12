Cartes graphiques : pourquoi le prix des surpuissantes RTX 4080 va très bientôt baisser

Cette révision tarifaire interviendrait dès la mi-décembre pour permettre à la carte de moins souffrir face à la concurrence des dernières Radeon 7000 d'AMD, plus abordables et attendues sur la même période. Pour rappel, la Radeon RX 7900 XTX a été annoncée à 999 dollars hors taxes en outre-Atlantique. Ce tarif devrait toutefois être nettement plus important sur les modèles customs, a fortiori en France où la conversion dollars/euros (souvent en notre défaveur) et l'ajout de la TVA ne manqueront pas de faire gonfler les prix.

Quoi qu'il en soit, et comme le souligne Wccftech, le tarif de la RTX 4080 avait surpris lors de son annonce. Il s'agit en effet de la RTX de série 80 qui a subi la plus forte hausse de prix. Mais cette situation exceptionnelle semble poser des problèmes à NVIDIA : la carte peinerait à trouver son public, à tel point que les stocks ne s'écouleraient pas de manière satisfaisante chez les revendeurs.