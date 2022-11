GeForce RTX 4080 : les prix vont vous donner un coup de chaud !

Chez la marque taïwanaise, elle serait donc proposée entre 1 265 et 1631 dollars, bien évidemment hors-taxes. Le leaker présente d'ailleurs d'autres listings de RTX 4080 fabriquées par ASUS en euros, affichés hors-taxes et toutes taxes comprises. On voit ici des prix démesurés oscillant entre… 1969 et 2 129 euros TTC !