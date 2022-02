NVIDIA : des modèles custom de RTX 3090 Ti listés à plus de 5000 dollars

Si l'on en croit ce listing, ce modèle custom de PALIT devrait proposer une fiche technique similaire à ce qu'on attend d'une RTX 3090 Ti Founder's Edition. On peut ainsi noter 24 Go de mémoire GDDR6X, un bus 384-bit, un port HDMI 2.1 et un DisplayPort. Cependant, ce modèle devrait se distinguer par un boost d'horloge de 1 890 MHz, soit 30 MHz de plus que le modèle de référence, ainsi que par un TDP de 460 W au lieu de 450 W.

Outre le modèle custom de PALIT, Momomo_US a également découvert des listings pour des modèles issus d'ASUS ROG, TUF et MSI SUPRIM X. Et là encore, la note s'annonce extrêmement salée et se situe dans une fourchette entre 4 500 et plus de 5 000 dollars.

En somme, nous voilà bien loin d'une potentielle amorce de baisse des prix de ces composants tant convoités…