NVIDIA, où sont les RTX 3090 Ti ?

Les journalistes les plus influents attendent toujours de recevoir le moindre échantillon, la moindre précision liées à ces tests, mais NVIDIA semble faire le mort. On se souvient que mi-janvier, il avait été question de problèmes de BIOS et de matériel , ce qui avait poussé NVIDIA à stopper la production. Toutefois, la société n'avait pas fait le moindre commentaire.