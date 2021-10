Vers une RTX 3090 Ti avec mémoire ultra rapide, 450 W de TDP et un nouveau connecteur d'alim ?

Toujours selon nos confrères, cette augmentation du TDP serait en grande partie liée à des changements côté mémoire vidéo. La quantité - 24 Go - ne devrait pas changer, mais il est question d'une bande passante de 21 Gb/s (contre 19,5 Gb/s sur la RTX 3090). De plus, NVIDIA aurait opté pour des modules de 2 Go - contre 1 Go actuellement - et ces mêmes puces devraient d'ailleurs se retrouver sur la RTX 3070 Ti 16 Go.