RTX 3090 Ti : des problèmes de BIOS et de matériel poussent NVIDIA à stopper la production

La GeForce RTX 3090 Ti doit constituer le nouveau « vaisseau amiral » du catalogue de NVIDIA et sensiblement doper les performances des RTX 3090 et RTX 3080 Ti . Son GPU, le GA102-350, dispose ainsi de 10 752 cœurs CUDA. Il est épaulé par 24 Go de GDDR6X à 21 Gbps pour une bande passante dépassant le Go/s.