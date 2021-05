NVIDIA GeForce : les RTX 3080 Ti reportées à juin, en même temps que les 3070 Ti

Plus tôt dans la semaine, quelques boutiques listaient déjà la NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti au sein de leurs rayons virtuels. La facture s'annonce salée puisque les premiers prix étaient fixés entre 1 338 et 2 257 dollars (hors taxes et selon l'exemplaire sélectionné). Si ces montants ne sont pour le moment pas officiels, nous pouvons tout de même imaginer que le prix définitif sera très élevé. Par ailleurs, d'autres sources évoquent un « prix recommandé » aux alentours de 999 dollars outre-Atlantique.



Quoi qu'il en soit, la RTX 3080 Ti sera bien équipée avec ses 12 Go de VRAM à 19 Gbps, 10 240 cœurs CUDA et une fréquence d'horloge à 1 365 MHz. De son côté, la RTX 3070 Ti optera pour une configuration forcément plus légère avec ses 8 Go de VRAM (GDDR6X) à 19 Gbps et ses 6 144 cœurs CUDA. Aucun prix n'a pour l'instant été communiqué pour cette version.