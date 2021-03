NVIDIA : le lancement de la GeForce RTX 3080 Ti encore retardé

Le nombre 10 est porteur d’une certaine symbolique. Ça se fête, les 10 ans de quelque chose. Et Redmi ne pouvait décemment pas se contenter d’une mise à niveau paresseuse de sa gamme de smartphones phare. Après des Redmi Note 8 Pro et Redmi Note 9 Pro d’excellente facture, l'entrée de gamme de Xiaomi devait aller encore plus loin.