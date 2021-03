La Switch Pro pourrait embarquer un GPU NVIDIA sous architecture « Ada Lovelace »

Actuellement, la Nintendo Switch embarque un SoC NVIDIA Tegra X1 T210 (architecture Maxwell). Une puce gravée en 20 nm comportant 256 cœurs CUDAs, qui commence à accuser d’un sérieux coup de vieux. Ne serait-ce que face à des plateformes embarquées dans les smartphones les plus récents !

Aussi, l’hypothèse de voir la Nintendo Switch sauter non pas une ni deux, mais bien trois générations de GPU laisse imaginer un gain de performances impressionnant pour la console hybride de Nintendo.

Des performances qui, d’après les informations publiées par Bloomberg hier, permettront à la Switch « Pro » de profiter du Deep Learning Super Sampling (DLSS) lorsqu’elle est « dockée ». Ce faisant, la petite console serait en mesure d’afficher une image en 4K (upscalée) sur les téléviseurs compatibles, sans faire monter le processeur graphique dans les tours.

Nul doute que cette assise technique plus confortable octroiera aussi plus de confort de jeu en mode portable. Mais derrière toutes ces bonnes nouvelles resurgit LA question qui nous taraude tous. En sortant une console à ce point plus puissante que l’actuelle Switch, Nintendo ne risque-t-il pas de sauter en quelque sorte une génération et de segmenter son offre, alors même que la Switch est toujours en croissance ? Réponse, peut-être, d’ici la fin d’année.