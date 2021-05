Des NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti apparaissent en ligne à des prix stratosphériques

Relayées par VideoCardz, quelques captures d'écran de listings mis en ligne trop tôt en Nouvelle-Zélande nous donnent un premier indice quant aux tarifs attendus pour les modèles custom de la nouvelle RTX 3080 Ti… Les prix iraient de 1 338 à 2 257 dollars, une fourchette tarifaire s'étirant donc pratiquement du simple au double.

On découvre par exemple que certains modèles de chez Gigabyte (Eagle et Vision) pourraient se négocier à 1 338 dollars, contre 1 820 dollars pour la MSI RTX 3080 Ti Ventus et 2 257 dollars pour l'un des meilleurs modèles overclockés à nouveau signé Gigabyte. Affichés hors taxes, ces tarifs n'ont toutefois rien de définitifs, ce qui nous laisse un maigre espoir de retour à des seuils un peu plus raisonnables une fois que le lancement de la RTX 3080 Ti sera effectif.

Pour rappel, et à titre de comparaison, les RTX 3090 custom se négocient en France entre 2 200 et 2 700 euros.