Les RTX 3080 et 3090 fuitent chez Gainward, specs complètes et photos incluses

Entièrement dévoilés, les deux premiers modèles de GeForce RTX 3000 signés Gainward apparaissent plutôt élégants, avec un design noir et argent, agrémenté d'une backplate beige. L'ensemble se pare d'inévitables effets RGB et de trois ventilateurs ; il occupera pratiquement trois slots. Le PCB est néanmoins assez réduit, puisque le troisième ventilateur (celui de droite) n'est en réalité positionné qu'au dessus du radiateur - qui dépasse car plus long que le PCB.

Les RTX 3090 et 3080 de Gainward sont enfin overclockées, avec des fréquences annoncées respectivement à 1 725 MHz pour la 3090 Phoenix Golden et 1 740 MHz pour la 3080 Phoenix GS