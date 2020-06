NVIDIA Ampere : trois modèles de RTX 30xx, 24 Go de GDDR6X et un refroidisseur à 150 dollars

Une chose est sure, les GeForce RTX 2080, 2080 Super et 2080 Ti ne constitueront bientôt plus le haut de gamme de chez NVIDIA. L'Américain se prépare à bouleverser son catalogue avec l'introduction de plusieurs cartes graphiques basées sur l'architecture Ampere. Combien, cependant ? Les choses ne sont pas tout à fait claires.