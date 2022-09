GeForce RTX 4080 et 4090 : pourquoi vont-elles coûter beaucoup plus cher en Europe ?

À l'occasion de la très attendue (et crainte ?) conférence GeForce Beyond en compagnie de Jensen Huang, nous avons pu découvrir en détail les futures RTX 4080 et 4090, prévues respectivement courant novembre et le 12 octobre.

Si nous savions à peu près à quoi nous attendre pour ce qui est de la puissance, une surprise bien moins réjouissante a pointé le bout de son nez : leur prix. Il est affiché comme suit :