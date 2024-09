Ainsi, la moins onéreuse des cartes GeForce RTX 4070 en GDDR6 se retrouve environ 30 euros plus chère que la plus accessible des RTX 4070 en GDDR6X. Un écart non négligeable alors que nous parlons d'un produit qui arrive tout juste sur le marché, mais qui, techniquement, n'apporte rien du tout. Ce serait même plutôt le contraire avec cette bande passante en léger recul.

Le changement de type de mémoire serait principalement lié à des questions d'approvisionnement et non de coûts. Reste que pour les usagers finaux, au moins en Europe – et en Chine pour ce que nous avons pu remarquer – le surcoût semble bien réel. À voir à l'arrivée des cartes en France.