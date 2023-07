Ça ne se bouscule pas autour de la GeForce RT 4060 Ti avec 16 Go de mémoire

Rappelons qu'à côté des cartes vendues au tarif indicatif, les ASUS, Gigabyte et MSI comptent sur la vente de cartes overclockées facturées 30 à 50 euros de plus. Problème, dans le cas présent, ces cartes pourraient n'être qu'à 30 euros de moins qu'une RTX 4070 dotée de 12 Go de mémoire vidéo.

En dehors de ces 4 Go qui jouent en faveur de la RTX 4060 Ti, cette dernière n'a aucun avantage sur la RTX 4070 dont le GPU n'a rien à voir et qui dispose d'un bus d'interface plus large. Nous n'avons pas encore testé la RTX 4060 Ti, mais, sur le papier, entre une RTX 4060 Ti 16 Go à 549/589 euros et une RTX 4070 à 639 euros : « la question, elle est vite répondue » !