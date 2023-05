NVIDIA fait feu de tout bois : pas moins de trois GeForce RTX 4060 à venir ?

La surprise vient de ce qui semble devoir être une déclinaison un peu plus musclée de la RTX 4060 Ti… puisque dotée de 16 Go de mémoire vidéo. Alors que de plus en plus de bidouilleurs tentent – parfois avec succès – de booster la quantité de mémoire vidéo de leur carte graphique, NVIDIA aurait-elle dans l'idée de suivre ces doux-dingues ?

Reconnaissons que les réussites de certains laissent à penser que ces GPU de milieu de gamme profitent bien du doublement de la quantité de mémoire vidéo embarquée. De plus, le coût de la RAM est actuellement au plus bas, incitant sans aucun doute NVIDIA à « faire des folies ». La RTX 4060 Ti 16 Go sortirait, elle aussi, courant juillet.