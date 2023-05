Vers une confrontation directe entre les GeForce RTX 4060 Ti et Radeon RX 7600XT ?

Les envois à la presse auront lieu un peu avant et permettront de publier les tests pour la disponibilité réelle de la carte qui reste à déterminer précisément, le document indiquant simplement un « end of may, TBD », soit, en bon français, « fin mai, à préciser ».

Cinquième carte de la gamme Ada Lovelace, la GeForce RTX 4060 Ti devrait se baser sur le GPU AD106-350 doté de 4 352 cœurs CUDA. Elle disposera de 8 Go de GDDR6 sur un bus d'interface 128-bit pour une bande passante de 288 Go/s, largement inférieure à celle de la RTX 3060 Ti (448 Go/s).