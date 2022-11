La GeForce RTX 3060 Ti avec GDDR6X devrait éclipser la version GDDR6

Rappelons que, disponible depuis le 1er décembre 2020, la GeForce RTX 3060 Ti avait été un moyen pour NVIDIA de populariser l'architecture Ampere en rendant le ticket d'entrée sensiblement plus accessible.

À l'époque, pour d'évidentes questions de coûts, NVIDIA avait opté pour de la mémoire vidéo en GDDR6 à 14 Gbps. Cette technique avait déjà été utilisée un mois plus tôt avec la sortie de la GeForce RTX 3070.

Par rapport aux modèles RTX 3080 et RTX 3090, les deux cartes graphiques, plus accessibles, devaient faire avec une bande passante sensiblement plus faible : « seulement » 448 Go/s quand la RTX 3080 atteint 760 Go/s.