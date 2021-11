La GeForce RTX 3050 serait plus rapide que la GTX 1660 SUPER

Rappelons que NVIDIA a de nombreuses cartes en attente de confirmation officielle. Ainsi, alors que la RTX 2060 12 Go doit arriver prochainement, le début de l'année 2022 pourrait voir débarquer les RTX 3090 Ti, RTX 3080 12 Go et RTX 3070 Ti 16 Go, en plus donc des RTX 3050.