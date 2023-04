Confirmé : les GeForce RTX 4060 et 4060 Ti se contenteront de 8 Go de VRAM

Les RTX 4060 et 4060 Ti n'ont pour le moment aucune date de sortie ferme, mais la fuite de ce listing MSI confirme la quantité de mémoire vidéo prévue par NVIDIA. Sans surprise, celle-ci se limitera à 8 Go, et ce, que l'on parle de la version « basique » ou de la « Ti ».

Cette configuration 8 Go confirme également l'utilisation d'un bus mémoire de 128 bits et entérine la baisse par rapport à la RTX 3060, laquelle intégrait jusqu'à 12 Go de GDDR6 sur un bus de 192 bits.