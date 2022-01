Faudrait savoir, AMD : 4 Go de VRAM, c'est suffisant pour jouer ou pas ?

Si l’on se replonge dans cet article , il avait tout d’une démonstration marketing visant à vous faire acheter une carte AMD plutôt que NVIDIA. En effet, la RX 5500 XT, lancée fin 2019, se déclinait dans des versions 8 Go. La RX 5600 XT a quant à elle 6 Go de VRAM. Les plus anciennes RX 570, RX 580 et RX 590 proposent également jusqu’à 8 Go. Chez la concurrence, la GTX 1650 est limitée à 4 Go.