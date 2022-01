NVIDIA officialise les GeForce RTX 3090 Ti et GeForce RTX 3050

Cette GeForce RTX 3050 met à disposition 18 cœurs RT et 73 cœurs Tensor, selon la diapositive de la présentation. En principe, à partir de ces valeurs, le nombre de cœurs CUDA devrait être de 2 304. Cependant, NVIDIA en évoque plutôt 2 560 dans son communiqué. Si tel est le cas, le nombre de cœurs Tensor et RT est respectivement de 80 et 20. Pour la comparaison, la GeForce RTX 3060 possède 3 584 cœurs CUDA, 112 cœurs Tensor et 28 cœurs RT. Cette dernière est également mieux dotée en matière de VRAM, avec 12 Go de GDDR6.