GeForce RTX 3060 : NVIDIA détaille enfin les spécifications

Lorsqu’elle a officialisé sa RTX 3060 le 12 janvier dernier, NVIDIA s’est montrée plutôt avare en détails techniques. L'entreprise avait simplement dévoilé le nombre de cœurs CUDA (3 584), la quantité de mémoire (12 Go sur un bus de 192 bits), les fréquences GPU (fréquence de base à 1,32 GHz et fréquence Boost de 1,78 GHz), un prix en dollars (329 dollars)… et c’est à peu près tout. À 10 jours du lancement, l'entreprise fournit quelques détails supplémentaires pour cette référence basée sur le GPU GA106.