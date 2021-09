AMD Radeon RX 6600 : les tests prévus pour mi-octobre, pour une sortie dans la foulée ?

Le site VideoCardz a en sa possession un document qui stipule que des Radeon RX 6600 seront expédiées à la fin du mois aux testeurs. Ceux-ci auront jusqu’au 13 octobre pour éprouver leur carte et peaufiner leur papier, date à laquelle sera levé l’embargo. On suppose que comme pour les Radeon RX 6700 XT et RX 6600 XT, la fin de l’embargo sur les tests correspondra, à un jour ou deux près, à la date de commercialisation.