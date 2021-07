Le point sur les Radeon RX 6600 XT des différents constructeurs

Modèle le plus « simple », la RX 6600 XT 8G Eagle est finalement assez proche des deux versions les plus ambitieuses et en conservent les caractéristiques essentielles : Windforce 3X donc, mais aussi les fameux caloducs bien qu'ils soient ici limités à trois. L'Eagle est en revanche un petit peu plus compacte que les autres (282 x 113 x 41 mm).