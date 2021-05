AMD : les spécifications des Radeon 6600 et 6000 XT ont fuité !

Nous apprenons que la RX 6600 sera dotée de 1 792 processeurs de flux et 28 ray accelerators alors que ses 8 Go de GDDR6 seront sur bus 128-bit. La RX 6600 XT sera logiquement plus puissante : il est question de 2 048 processeurs de flux, de 32 ray accelerators, mais toujours de 8 Go de GDDR6 sur bus 128-bit.