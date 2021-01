Les Radeon RX 6700 et 6700XT seraient commercialisées à partir de fin-mars

À en croire nos confrères de Cowcotland, cela devrait rester ainsi au moins sur la majorité du premier trimestre 2021… Peut-être l'occasion de voir les stocks de ces cartes se reconstituer ?

En effet, AMD ne semble pas prévoir de lancement avant au mieux la fin du mois de mars. Il serait alors question, et sans grande surprise, de proposer des cartes davantage positionnées sur le milieu de gamme. On évoque notamment deux cartes, déjà au cœur de quelques rumeurs.

Nous en parlions dès la mi-octobre avec les premières fuites autour des caractéristiques techniques de la Radeon RX 6000. AMD aurait donc bien dans ses cartons la RX 6700 et sa grande sœur, la RX 6700XT : on les imagine déjà se mesurer aux RTX 3060 et RTX 3060 Ti.

La RX 6700XT intégrerait le GPU Navi 22 XT avec ses 40 unités de calcul et 2 560 processeurs de flux épaulés par 12 Go de mémoire en 192-bit. Du côté de la RX 6700, il serait question du GPU Navi 22 XL, mais nous n'en savons pas plus pour le moment.