L'AMD Radeon RX 6700 XT pourrait être poussée à 2,95 GHz, un overclocking très très conséquent

Notez néanmoins qu'il s'agirait des limites des limites théoriques de la future carte milieu de gamme. Des fréquences qu'il paraît par ailleurs difficile d'atteindre ou de dépasser sans azote liquide ou méthode de dissipation équivalente. Et pour cause, nous sommes très au-dessus des 2,25 GHz disponibles en boost pour les Radeon RX 6800 XT et 6900 XT… et qui devraient logiquement concerner (peu ou prou) la RX 6700 XT elle aussi.

Il est néanmoins intéressant de relever que la fréquence maximale théorique de 2,95 GHz observée sur le BIOS de la 6700 XT est bien supérieure aux 2,8 GHz que la RX 6800 XT, pourtant plus haut de gamme, est capable d'atteindre au maximum. De quoi laisser présager d'un meilleur potentiel en overclocking ? Possible, mais il faudra attendre de pouvoir tester ladite carte pour en avoir le cœur net.