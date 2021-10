Découvrez les specs de la Radeon RX 6600 (non-XT) : un face-à-face avec la RTX 3060 ?

Au cœur de la nouvelle carte, on trouve le GPU NAVI 23 XL, gravé en 7 nm. Ce dernier intègre 1 792 processeurs de flux, 32 Mo de mémoire Infinity Cache et 8 Go de mémoire GDDR6 interfacé en 128 bits. Il est question d'une fréquence de 2 044 MHz game et de 2 491 MHz boost avec un TBP nettement en baisse par rapport à la Radeon RX 6600 XT : il n'est ici que de 132 W.

Une descente en gamme très progressive donc pour AMD, qui devrait ainsi faire de la Radeon RX 6600 une carte davantage destinée au jeu en 1 080p. Nos confrères de VideoCardz sont d'ailleurs en mesure de lever le voile sur les performances de la bête.