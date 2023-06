GeForce RTX 4060 : NVIDIA lance sa carte à moins de 300 dollars... dès le 29 juin

Ensuite, à partir du 21 juin prochain, il est question d'envoyer les cartes de test à la presse et aux influenceurs. Enfin, la publication des articles se fera en deux temps : le 28 juin pour les modèles commercialisés au prix indicatif de NVIDIA (MSRP) et le 29 juin pour les autres cartes graphiques. Date qui correspond donc à la commercialisation effective des produits.

Il est important de noter que, cette fois, NVIDIA ne proposera aucun modèle Founders Edition – de son propre cru – et peut donc difficilement garantir les tarifs qu'elle avance. Le MSRP fixé par la marque est de 299 dollars et 329 euros : alors que le marché bat de l'aile, il devrait toutefois être respecté, au moins pour les modèles de cartes les plus simples.

Rappelons que la RTX 4060 est conçue autour d'un GPU AD107-400 lequel intègre « seulement » 3 072 cœurs CUDA. Les 8 Go de mémoire vidéo en GDDR6 seront un peu plus lents que sur la RTX 4060 Ti (17 Gbps contre 18) et la bande passante totale sera donc plus faible à 272 Go/s. La 4060 mise avant tout sur son prix et son efficacité énergétique pour s'imposer.