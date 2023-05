GeForce RTX 4060 et RTX 4060 Ti : les prix annoncés en euros... sans la moindre surprise

Au travers d'un communiqué de presse tout ce qu'il y a de plus officiel, elle a ainsi affiné ses « équivalences ». Il en coûtera 439 euros pour la RTX 4060 Ti 8 Go, dès le 24 mai prochain. La RTX 4060 Ti 16 Go sera facturée « à partir de 549 euros », et la RTX 4060, « à partir de 329 euros ».

Ces deux dernières cartes sont confirmées, sans plus de précisions, pour le mois de juillet, et notez le « à partir de ». En effet, pour ces modèles, NVIDIA ne prévoit aucune Founders Edition et n'en garantit pas les prix de vente.