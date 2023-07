La GeForce RTX 4060 Ti 16 Go a désormais une date de sortie !

Le 18 mai dernier, NVIDIA a présenté trois nouvelles GeForce RTX 4000 : deux GeForce RTX 4060 Ti, l’une dotée de 8 Go de VRAM et une autre de 16 Go, accompagnées de la GeForce RTX 4060. La version 8 Go de la GeForce RTX 4060 Ti a été commercialisée dans la foulée ; le modèle 16 Go et la GeForce RTX 4060 devaient débarquer en juillet. La réalité, vous la connaissez, NVIDIA a finalement revu ses plans pour cette dernière et décidé de la proposer à partir de fin juin. En ce début de mois de juillet, il ne manque donc plus que la GeForce RTX 4060 Ti 16 Go à l’appel. Elle entrera en piste le 18 juillet, selon les dernières informations.