On sait quand les GeForce RTX 4070 Ti vont arriver !

Nous connaissons ses spécifications (normal, ce sont celles de la GeForce RTX 4080 12 Go annulée), appréhendons les modèles signés Gigabyte et avons même eu le loisir d’admirer son superbe, quoique petit, GPU AD104. La GeForce RTX 4070 Ti n’a donc plus grand-chose à cacher, hormis peut-être sa date de sortie. Et encore : plusieurs sources évoquent le début d’année 2023, période qui sera bien sûr marquée par le sempiternel CES (Computer Electronics Show), un événement souvent riche en annonces CPU et GPU. Des fuites provenant du détaillant italien Drako donnent encore un peu plus de crédit à ces rumeurs : les GeForce RTX 4070 Ti seraient disponibles à partir du 5 janvier.