AD104, le GPU de la future RTX 4070 Ti en photo : moins de 300 mm²

Ce GPU est donc plus de deux fois plus petit que celui de la RTX 4090. Il intègre 7 680 cœurs CUDA et sera épaulé par 12 Go de VRAM en GDDR6X à 21 Gbps sur bus 192-bit. Le TGP est plus faible (285 Watts), mais la question que tout le monde se pose c'est celle du prix, évidemment.