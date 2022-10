NVIDIA a encore 3 cartes graphiques RTX 3000 pour nous, ce sont les pilotes qui le confirment

Pas plus tard qu'hier, NVIDIA a publié les pilotes GeForce 522.25, et c'est en en analysant les fichiers que des petits malins ont pu découvrir des références aux cartes précédemment évoquées. Plus précisément, c'est le fichier « nv_dispig.inf » qui contient les informations clés. De manière un peu cryptique pour les non-initiés, on peut y voir les nouvelles références. Les voici :