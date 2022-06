GeForce RTX 4090/4080/4070 : un nouveau leak vient revoir les spécifications

Au sujet des GeForce RTX 4080 et RTX 4070, respectivement basées sur les GPU AD-103 et AD-104, kopite7kimi livre également quelques chiffres. Il mentionne 80 SM soit 10 240 cœurs CUDA pour la première, avec 16 Go de GDDR6. La vitesse mémoire serait de 18 Gbit/s, l’interface de 256 bits. Rappelons que la GeForce RTX 3080 possède 10 Go de GDDR6X et un bus de 320 bits, et la version lancée en début d’année, la GeForce RTX 3080 SUPRIM X, 12 Go de GDDR6X et un bus de 384 bits.