NVIDIA confirme la RTX 4080 16 Go pour le 16 novembre, mais annule la RTX 4080 12 Go

Dans son message, NVIDIA précise que – il ne saurait évidemment en être autrement – la RTX 4080 12 Go est une « fantastique carte graphique », mais indique que son nom n'était pas adéquat.

De nombreux observateurs avaient déjà remarqué une incohérence entre les versions 16 Go et 12 Go de la RTX 4080 : la première proposera une puissance de calcul 20% supérieure, un cache L2 largement plus important et une bande passante mémoire 40% plus importante.

Autant d'éléments qui creusent un fossé entre les deux modèles allant bien au-delà de la seule quantité mémoire. NVIDIA a simplement reconnu que la dénomination était « déroutante ».