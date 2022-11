Gigabyte laisse fuiter ses GeForce RTX 4070 Ti et Radeon RX 7900 !

Chez la concurrence, la GeForce RTX 4070 Ti n’est certes pas officielle, mais son existence est un secret de Polichinelle. NVIDIA avait dévoilé un trio de GeForce RTX 4000 lors de sa présentation de septembre : la GeForce RTX 4090 et deux GeForce RTX 4080, dont une avec 12 Go de VRAM et moins de cœurs GPU. La suite de l’histoire, vous la connaissez, l’entreprise n’a finalement lancé que les GeForce RTX 4090 et GeForce RTX 4080 16 Go, décidant au dernier moment d’abandonner la GeForce RTX 4080 12 Go. Un abandon passager : loin d’être enterrée, cette référence devrait revenir d’ici quelques semaines (début janvier) sous l’appellation GeForce RTX 4070 Ti.