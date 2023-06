GeForce RTX 4060 : NVIDIA confirme la sortie de sa "petite dernière" le 29 juin

En effet, le prix indicatif (MSRP) de la GeForce RTX 4060 est de 299 dollars ou 329 euros, ce qui représente une baisse de 110 euros par rapport à la RTX 4060 Ti. Il convient toutefois de souligner qu'aucune Founders Edition ne sera proposée par NVIDIA, qui se repose donc entièrement sur ses partenaires. Ces derniers seront « tenus » de proposer des modèles au MSRP, mais d'autres seront évidemment plus onéreux.

Rappelons que la RTX 4060 est conçue autour d'un GPU AD107-400, lequel intègre « seulement » 3 072 cœurs CUDA. Les 8 Go de mémoire vidéo en GDDR6 seront un peu plus lents que sur la RTX 4060 Ti (17 Gbps, contre 18), et la bande passante totale sera plus faible à 272 Go/s. La 4060 mise avant tout sur son prix et son efficacité énergétique pour s'imposer.